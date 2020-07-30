СМИ узнали о предложении профсоюзов увеличить пособие по безработице

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня регионального прожиточного минимума, а максимальный — до средней зарплаты в регионе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой письмо зампреда ФНПР Давида Кришталя, направленное в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.



В Минтруде сообщили изданию, что данные предложения будут тщательно изучены. При этом в ведомстве напомнили, что данное предложение является временной мерой поддержки.

«Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве добавили, что данная мера поддержки позволяет гражданам обеспечить минимальный доход на время поиска работы.

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