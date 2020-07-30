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Российский посол заявил об отсутствии планов по созданию базы в Ливии

Москва не планирует размещать военную базу в Ливии, а в адрес ливийских властей соответствующие вопросы не направлялись, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко в эфире египетского телеканала TEN.

«У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось», — сказал российский дипломат.

В Ливии после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году ведется противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, сформированным при поддержке ООН и Евросоюза. В 2019 году силы Хафтара начали штурм Триполи, но до сих пор не смогли занять город.

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На саммите в Берлине в январе текущего года главы МИД России и Турции провели переговоры с Хафтаром и Сарраджем. Командующий ЛНА покинул Москву, не подписав подготовленный документ в поддержку перемирия. Стороны договорились о прекращении огня в Ливии, однако боевые действия в этой стране продолжились.

В конце мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила об окончательном срыве перемирия в Ливии.

Теги: Ливия, российская база
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