Лавров анонсировал возобновление деятельности посольства в Ливии

Сергей Лавров (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Российское посольство вернется к работе в Ливии и будет базироваться в Тунисе. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии палаты представителей Акилом Салехом. Видео брифинга опубликовано на странице МИДа в Facebook.

«Мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на данном этапе возглавлять временный поверенный в делах, это господин Джамшед Болтаев, который здесь присутствует. Мы его вам представляем», — сказал Лавров.

По словам министра, ведомство будет временно базироваться в Тунисе. «Но я хочу подчеркнуть, что в его функции входит представление России на всей территории Ливии», — добавил он.

В октябре 2013 года российское посольство в Триполи подверглось вооруженному нападению группы боевиков. Никто из граждан России не пострадал. Власти Ливии заявили, что не могут гарантировать безопасность дипломатов, поэтому МИД России решил эвакуировать своих сотрудников и их семьи в Тунис.