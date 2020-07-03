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Лавров анонсировал возобновление деятельности посольства в Ливии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Российское посольство вернется к работе в Ливии и будет базироваться в Тунисе. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии палаты представителей Акилом Салехом. Видео брифинга опубликовано на странице МИДа в Facebook.

«Мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на данном этапе возглавлять временный поверенный в делах, это господин Джамшед Болтаев, который здесь присутствует. Мы его вам представляем», — сказал Лавров.

По словам министра, ведомство будет временно базироваться в Тунисе. «Но я хочу подчеркнуть, что в его функции входит представление России на всей территории Ливии», — добавил он.

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В октябре 2013 года российское посольство в Триполи подверглось вооруженному нападению группы боевиков. Никто из граждан России не пострадал. Власти Ливии заявили, что не могут гарантировать безопасность дипломатов, поэтому МИД России решил эвакуировать своих сотрудников и их семьи в Тунис.

В Ливии после свержения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи продолжается противостояние между армией фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительством нацсогласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа, признанным ООН. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС.
 

Теги: Ливия, Сергей Лавров, МИД России
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