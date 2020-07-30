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Общество ,  
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Роспотребнадзор посоветовал работодателям мерить температуру в сезон ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям в течение всего эпидемического сезона 2020-2021 года измерять температуру у своих сотрудников. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на сайте официального портала правовой информации.

Согласно документу, температуру следует измерять сотрудникам перед допуском их на рабочие места, а также в течение рабочего дня независимо от организационно-правовых форм.

Роспотребнадзор также рекомендовал обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа и не допускать к работе лиц, больных ОРВИ.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов ведомство посоветовало обратить внимание на обеспеченность медицинских организаций ресурсами для работы, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. С 24 августа Роспотребнадзор рекомендовал начать информирование населения о мерах профилактики гриппа и инфекций и важности иммунопрофилактики.

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Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов ведомство рекомендовало при подготовке обратить внимание на обеспеченность медицинских организаций ресурсами для работы, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. С 24 августа ведомство посоветовало начать информирование населения о мерах профилактики гриппа и инфекций и важности иммунопрофилактики.

Совместно с местными министерствами здравоохранения территориальным органам Роспотребнадзора рекомендуется обеспечить готовность учреждений социального обслуживания к работе, а также проследить за иммунизацией против гриппа сотрудников этих организаций.

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Фото: Andreas Rentz / Getty Images

С 1 октября работодателям рекомендовано вести еженедельный сбор данных, а также оперативно информировать ведомство обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом «грипп», привитых против него. Кроме того, ведомство посоветовало информировать о возникновении в регионе очагов гриппа птиц. Если заболевания гриппом или внебольничными пневмониями приведут к смертям, рекомендуется проводить комиссионное рассмотрение каждого случая.

Как ранее заявила Анна Попова, осенью-зимой в России придут новые штаммы гриппа, от которых россияне еще не прививались.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, ОРВИ, грипп
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