Роспотребнадзор посоветовал работодателям мерить температуру в сезон ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям в течение всего эпидемического сезона 2020-2021 года измерять температуру у своих сотрудников. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на сайте официального портала правовой информации.

Согласно документу, температуру следует измерять сотрудникам перед допуском их на рабочие места, а также в течение рабочего дня независимо от организационно-правовых форм.

Роспотребнадзор также рекомендовал обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа и не допускать к работе лиц, больных ОРВИ.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов ведомство посоветовало обратить внимание на обеспеченность медицинских организаций ресурсами для работы, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. С 24 августа Роспотребнадзор рекомендовал начать информирование населения о мерах профилактики гриппа и инфекций и важности иммунопрофилактики.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов ведомство рекомендовало при подготовке обратить внимание на обеспеченность медицинских организаций ресурсами для работы, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. С 24 августа ведомство посоветовало начать информирование населения о мерах профилактики гриппа и инфекций и важности иммунопрофилактики.

Совместно с местными министерствами здравоохранения территориальным органам Роспотребнадзора рекомендуется обеспечить готовность учреждений социального обслуживания к работе, а также проследить за иммунизацией против гриппа сотрудников этих организаций.

С 1 октября работодателям рекомендовано вести еженедельный сбор данных, а также оперативно информировать ведомство обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом «грипп», привитых против него. Кроме того, ведомство посоветовало информировать о возникновении в регионе очагов гриппа птиц. Если заболевания гриппом или внебольничными пневмониями приведут к смертям, рекомендуется проводить комиссионное рассмотрение каждого случая.

Как ранее заявила Анна Попова, осенью-зимой в России придут новые штаммы гриппа, от которых россияне еще не прививались.