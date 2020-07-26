В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп», — указал специалист.

Он напомнил, что главными симптомами COVID-19 являются потеря вкуса и обоняния.

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. По его словам, врачи работали с зараженными, у которых не было внешних симптомов, но были серьезно повреждены легкие, как и наоборот, при тяжелом самочувствии у пациентов не развивалась пневмония.