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Пандемия коронавируса ,  
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп», — указал специалист.

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Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Он напомнил, что главными симптомами COVID-19 являются потеря вкуса и обоняния.

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. По его словам, врачи работали с зараженными, у которых не было внешних симптомов, но были серьезно повреждены легкие, как и наоборот, при тяжелом самочувствии у пациентов не развивалась пневмония.

В начале июня Минздрав добавил в перечень первых симптомов коронавируса кожную сыпь и дерматоз. Кроме того, основными признаками заболевания являются одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, Департамент здравоохранения, коронавирус, грипп
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