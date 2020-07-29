В Госдуме прокомментировали задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии

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Задержание на территории Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, не повлияет на отношения между странами. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Частная военная компания есть частная военная компания, их деятельность невозможно ассоциировать с деятельностью государства», — считает он.

По словам Новикова, частные военные компании в рамках закона и международного права могут работать в интересах отдельных государственных или частных структур. По его словам, в каждом конкретном случае необходимо разбираться, каков характер деятельности ЧВК, кто является заказчиком и не нарушает ли это законодательство страны и международных правовых норм, добавил депутат.

Новиков заключил, что двусторонние отношения основываются на фундаментальных вещах, таких как общие история и культура, общие экономические и геополитические интересы. По его мнению, трения между странами не мешают понимать, что Россия и Белоруссия составляют Союзное государство.