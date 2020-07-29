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В Госдуме прокомментировали задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Задержание на территории Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, не повлияет на отношения между странами. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Частная военная компания есть частная военная компания, их деятельность невозможно ассоциировать с деятельностью государства», — считает он.

По словам Новикова, частные военные компании в рамках закона и международного права могут работать в интересах отдельных государственных или частных структур. По его словам, в каждом конкретном случае необходимо разбираться, каков характер деятельности ЧВК, кто является заказчиком и не нарушает ли это законодательство страны и международных правовых норм, добавил депутат.

В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Новиков заключил, что двусторонние отношения основываются на фундаментальных вещах, таких как общие история и культура, общие экономические и геополитические интересы. По его мнению, трения между странами не мешают понимать, что Россия и Белоруссия составляют Союзное государство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РБК назвал поступившую информацию о задержании россиян в Белоруссии странной и отметил необходимость тщательнее ее проверить.

«Допустим, частные компании используются для охраны, но что охранять, как охранять [в Белоруссии]? Я не понимаю. Белоруссия — наши братья и друзья, и смысла в этом я не вижу», — заявил он.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
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В Белоруссии 29 июля, за 11 дней до президентских выборов, были задержаны 33 россиянина. Госагентство БелТА сообщило, что они работают на ЧВК Вагнера. Имена некоторых из задержанных совпадают с именами тех, кого в 2017 году внесли в черный список украинского портала «Миротворец» как российских наемников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого инцидента созвал срочное совещание с членами Совбеза.

Ранее, 24 июля, белорусский лидер предупредил, что в стране могут появиться иностранные частные военные компании. В ходе предвыборной кампании он также несколько раз упоминал о заинтересованности России в победе на выборах оппозиционных кандидатов.

Теги: Белоруссия, Госдума, ЧВК Вагнер, задержание, новости
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