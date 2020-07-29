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Пандемия коронавируса ,  
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В столице Вьетнама ужесточили ограничения из-за вспышки коронавируса

Фото: Linh Pham / Getty Images
Фото: Linh Pham / Getty Images

В Ханое приостановили работу баров и пабов и запретили проводить массовые мероприятия из-за новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в городе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство вьетнамской столицы.

«Мы должны действовать сейчас и действовать быстро», — пояснил председатель народного комитета Ханоя Нгуен Дюк Чун.

Он отметил, что в Ханой прибыли больше 21 тыс. человек, до этого побывавших в портовом городе Дананге, где, по сообщению вьетнамским властей, зарегистрировали новый, более заразный тип коронавируса. Председатель указал, что всех вернувшихся в Ханой протестируют и будут за ними наблюдать.

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Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Как пишет вьетнамская «Газета Народной армии», к 29 июля в Ханое выявили двух пациентов, чьи результаты тестирования оказались положительными. Оба до этого побывали в Дананге. Издание отмечает со ссылкой на Нгуен Дюк Чунга, что до этого городу удалось провести более 100 дней без появления новых заболевших. Издание Tien Phong передает, что власти Ханоя изолировали часть города, где находился один из заболевших.

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Фото: Koustav Samanta / Reuters

27 июля власти Вьетнама заявили, что в Дананге зафиксирована локальная вспышка новой, более заразной мутации коронавируса SARS-CoV-2. Из этого города в центральном Вьетнаме эвакуировали туристов, там запретили все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Власти также ограничили массовые собрания.

Представитель Всемирной организации здравоохранения во Вьетнаме Кидун Парк заявил РБК, что якобы новая разновидность вируса, зафиксированная во Вьетнаме, аналогична распространявшимся прежде.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране выявили 450 заболевших.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: Вьетнам, коронавирус
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