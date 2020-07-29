В столице Вьетнама ужесточили ограничения из-за вспышки коронавируса

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В Ханое приостановили работу баров и пабов и запретили проводить массовые мероприятия из-за новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в городе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство вьетнамской столицы.

«Мы должны действовать сейчас и действовать быстро», — пояснил председатель народного комитета Ханоя Нгуен Дюк Чун.

Он отметил, что в Ханой прибыли больше 21 тыс. человек, до этого побывавших в портовом городе Дананге, где, по сообщению вьетнамским властей, зарегистрировали новый, более заразный тип коронавируса. Председатель указал, что всех вернувшихся в Ханой протестируют и будут за ними наблюдать.

Как пишет вьетнамская «Газета Народной армии», к 29 июля в Ханое выявили двух пациентов, чьи результаты тестирования оказались положительными. Оба до этого побывали в Дананге. Издание отмечает со ссылкой на Нгуен Дюк Чунга, что до этого городу удалось провести более 100 дней без появления новых заболевших. Издание Tien Phong передает, что власти Ханоя изолировали часть города, где находился один из заболевших.