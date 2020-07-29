«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М»

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» (Фото: Roscosmos / Facebook)

Госкомиссия перенесла запуск ракеты «Протон-М» вместе со спутниками «Экспресс» и разгонным блоком «Бриз-М» с Байконура на другой день, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Пуск перенесен на резервную дату — 31 июля, на 00:25:19 мск. Запуск перенесли в связи с необходимостью проведения «дополнительных проверок узлов и агрегатов», уточняет госкорпорация.

«Протон-М» — ракета-носитель тяжелого класса. Она предназначена для запуска космических аппаратов. Первый запуск ракеты состоялся весной 2001 года. С того момента было проведено более 400 пусков этой ракеты в различных модификациях, говорится на сайте госкорпорации.

Это не первый перенос запуска ракеты-носителя. Запуски двух ракетах «Протон-М», которые должны были состояться в марте и июле, были перенесены из-за проблем с болтами, которые используются во внутреннем крепеже элементов ракеты, сообщала в начале марта газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева (входит в «Роскосмос»). Тогда источник «Ведомостей» заявил, что до 2022 года Роскосмос потратит более 450 млн руб. на мероприятия по контролю качества. Ранее ГКНПЦ сообщал , что техническая неисправность была выявлена только у одной ракеты.

Последний запуск ракеты состоялся 24 декабря 2019 года. Тогда «Протон-М». Тогда аппарат был оснащен с разгонным блоком «ДМ-03» и российским гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» № 3.