Сына экс-главы правительства Дагестана арестовали по обвинению в убийстве

Здание Басманного районного суда (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении обвиняемого Меджидова Муртузали Мухтаровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября 2020 года», — сообщила пресс-секретарь.

Муртузали Меджидова обвиняют в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы.

Весной 2018 года под окнами здания МГИМО была найдена студентка из Казахстана. Девушка впала в кому и 3 мая умерла в больнице. Тогда, по словам одного из студентов, очевидцы видели, как четверокурсницу вытолкнули из окна.

Однако тогда уголовное дело было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», сообщает ТАСС. Обвинение предъявили бывшему молодому человеку студентки Муртузали Меджидову.