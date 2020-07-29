Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 13:26
Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях» после поимки «боевиков» Политика, 18:42 Половина россиян отказалась верить в высадку американцев на Луну Общество, 18:40 Мосбиржа запретит новые сделки с LIBOR во втором квартале 2021 года Инвестиции, 18:32 Сына экс-главы правительства Дагестана арестовали по обвинению в убийстве Общество, 18:23 Путин напомнил о принципе добровольности при вакцинации от гриппа Политика, 18:17 Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке Финансы, 18:16 «Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» Общество, 18:12 СМИ анонсировали переход футболиста «Бордо» в «Локомотив» Спорт, 18:04 В посольстве сообщили о переговорах по возобновлению полетов на Кубу Общество, 18:04 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 18:03 В России назвали самые популярные европейские автомобили Авто, 18:00 Автоэксперты назвали плюсы и минусы внедрения алкозамков в России Общество, 17:53 «ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim Технологии и медиа, 17:52 Производитель канцелярии Bic потерял почти 25% выручки из-за пандемии Инвестиции, 17:48
Общество ,  
0 

Сына экс-главы правительства Дагестана арестовали по обвинению в убийстве

Здание Басманного районного суда
Здание Басманного районного суда (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении обвиняемого Меджидова Муртузали Мухтаровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября 2020 года», — сообщила пресс-секретарь.

Муртузали Меджидова обвиняют в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы.

Двух студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Михаила Жванецкого
Общество
Весной 2018 года под окнами здания МГИМО была найдена студентка из Казахстана. Девушка впала в кому и 3 мая умерла в больнице. Тогда, по словам одного из студентов, очевидцы видели, как четверокурсницу вытолкнули из окна.

Однако тогда уголовное дело было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», сообщает ТАСС. Обвинение предъявили бывшему молодому человеку студентки Муртузали Меджидову.

Меджидова задержали утром 29 июля на Фрунзенской набережной в Москве, сообщал телеканал РЕН ТВ.

Теги: МГИМО, убийство, Басманный суд, Казахстан, Дагестан
Материалы по теме
Двух студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Михаила Жванецкого
Общество
В Москве проверили здание МГИМО из-за сообщения о минировании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter