В Москве студентка МГИМО выпала из окна здания института

В Москве на территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) произоешл несчастный случай — студентка выпала из окна здания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе университета.

«Студентка из Казахстана выпала с 4 этажа учебного корпуса. Ее забрала скорая помощь, сейчас она находится в одной из клиник. Родители уведомлены», — сказали в пресс-службе.

Двое студентов университета рассказали РБК, что девушка осталась в живых. «Как я слышал от очевидцев, четверокурсницу вытолкнули из окна. Перед этим ей были нанесены сильные побои. Девочка осталась жива», — рассказал РБК один из студентов. Другой учащийся подтвердил РБК, что студентка осталась в живых.