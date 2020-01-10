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Двух студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Михаила Жванецкого

Двух студентов МГИМО заподозрили в причастности к избиению сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе вуза.

Как пояснила агентству пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова, их вызвали в администрацию учебного заведения для дачи объяснений.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что двух молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению на Дмитрия Жванецкого, задержала полиция. «По предварительным данным, они студенты МГИМО, приехали в Россию из Казахстана», — сообщил собеседник агентства.

О том, что на сына известного сатирика напали неизвестные, 8 января сообщали телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Mash. По данным СМИ, Дмитрий был в одном из ресторанов в Москве на Минской улице, где вместе с приятелем вступился за девушку. В ходе потасовки он получил травмы, как и его друг Филипп Гинзбург.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили факт задержания двух молодых людей, подозреваемых в причинении телесных повреждений в ссоре на Минской улице 8 января. «Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — добавили в пресс-службе.

РБК также направил запрос в пресс-службу МГИМО.

Официальный представитель Михаила Жванецкого отказался от комментариев РБК. «Я не особенно этим интересуюсь, у нас много других дел. Вроде бы был какой-то инцидент», — сказал он.

Теги: МГИМО, студенты, избиение, новости РБК
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