Мэр Владимира досрочно подала в отставку

Ольга Деева (Фото: vladimir-city.ru)

Мэр Владимира и председатель горсовета Ольга Деева досрочно уволилась по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Ольга Деева выразила благодарность коллегам-депутатам и сотрудникам мэрии за пять лет совместной работы и напомнила, что ранее уже говорила владимирцам о намерении завершить деятельность в должности главы города», — говорится в сообщении.

Совет народных депутатов города единогласно принял отставку Ольги Деевой с 29 июля. В сообщении на сайте администрации Владимира говорится, что, уволившись на полтора месяца раньше окончания срока, Деева открыла путь для проведения конкурса на должность мэра Владимира, чтобы эта процедура не затянулась на неопределенное время.

Глава администрации города Андрей Шохин уже заявил о планах принять участие в конкурсе на пост главы Владимира. При этом он подчеркнул, что нового мэра должен выбрать новый состав Совет народных депутатов, который изберут на выборах в сентябре.