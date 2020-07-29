В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах

За время пандемии в отставку были отправлены 11 глав региональных министерств здравоохранения, что служит показателем проблемы с кадрами, считают в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / AP)

Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кадровая ротация проходит постоянно в регионах. Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной, люди могут не справляться с объемом задач, поэтому это нормально», — пояснил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, не свидетельствует ли о проблемах с подбором кадров ситуация, когда с начала пандемии свои посты покинули главы 11 региональных минздравов.

Ранее об очередной отставке написало издание Ura.ru. Оно сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил снять главу регионального минздрава Андрея Цветкова, однако указ еще не подписан.