Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края

Мэр Анапы ушел в отставку после совещания с губернатором, где городские власти были раскритикованы за проблемы с застройкой. До этого в отставку подал мэр Норильска — его разногласия с властями региона были связаны с коронавирусом

Юрий Поляков (Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края)

Мэр Анапы Юрий Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении администрации Краснодарского края.

В отставку Поляков подал, после того как город с визитом посетил глава региона Вениамин Кондратьев. «Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена», — говорится в сообщении администрации.

Как передают «Кубанские новости», во время визита губернатор подверг критике действия городских властей в сфере застройки. Кондратьев заявил, что местным властям не удалось наладить контроль над возведением капитальных строений. «Анапу важно сохранить как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы», — передает издание слова губернатора.

ТАСС пишет, что Кондратьев обратил внимание на несоблюдение этажности в прибрежных районах курортного города. Это он назвал «недоработкой местных властей».

«Он уходит по собственному желанию. На самом деле город Анапа достаточно сложный. Сегодня губернатор туда выезжал, было очень много вопросов по соблюдению градостроительных норм. Губернатора не все устраивает. И по итогам сегодняшнего выезда и совещания Юрий Федорович принял решение подать в отставку», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Краснодарского края.