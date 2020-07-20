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Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края

Мэр Анапы ушел в отставку после совещания с губернатором, где городские власти были раскритикованы за проблемы с застройкой. До этого в отставку подал мэр Норильска — его разногласия с властями региона были связаны с коронавирусом
Юрий Поляков
Юрий Поляков (Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края)

Мэр Анапы Юрий Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении администрации Краснодарского края.

В отставку Поляков подал, после того как город с визитом посетил глава региона Вениамин Кондратьев. «Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена», — говорится в сообщении администрации.

Как передают «Кубанские новости», во время визита губернатор подверг критике действия городских властей в сфере застройки. Кондратьев заявил, что местным властям не удалось наладить контроль над возведением капитальных строений. «Анапу важно сохранить как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы», — передает издание слова губернатора.

ТАСС пишет, что Кондратьев обратил внимание на несоблюдение этажности в прибрежных районах курортного города. Это он назвал «недоработкой местных властей».

«Он уходит по собственному желанию. На самом деле город Анапа достаточно сложный. Сегодня губернатор туда выезжал, было очень много вопросов по соблюдению градостроительных норм. Губернатора не все устраивает. И по итогам сегодняшнего выезда и совещания Юрий Федорович принял решение подать в отставку», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Юрий Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
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Ринат Ахметчин <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 148px; top: 23px; width: 203px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -154px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 229.5px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Поляков стал вторым за день мэром, ушедшим в отставку на фоне разногласий с властями региона. До этого заявление об отставке написал мэр Норильска Ринат Ахметчин. Это произошло, после того как власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Мэр в письме признал, что своих сил и средств в городе уже не хватает. 20 июля письмо Ахметчина рассматривалось на заседании штаба Красноярского края по борьбе с инфекцией. Мэр Норильска после совещания заявил, что вопросы, заданные им региональным властям, «вернулись обратно» и ему было высказано недоверие со стороны руководства региона.

В сентябре 2019 года в отставку ушел глава Сочи Анатолий Пахомов, который в 2006–2009 годах занимал пост мэра Анапы. О том, что он не будет участвовать в конкурсе на должность главы Сочи на новый срок, стало известно в конце августа. Пахомов, руководивший городом десять лет, заявлял, что «честно отслужил два срока» и «уже можно дать возможность порулить и другим».

Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: Анапа, Краснодарский край
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