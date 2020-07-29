Пандемия коронавируса , 29 июл, 15:08
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Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также не устойчив к температурным изменениям. Об этом она сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, хотя наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сказала она.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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