Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также не устойчив к температурным изменениям. Об этом она сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, хотя наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сказала она.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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