Сенаторы оценили данные о создании фейков о COVID в США разведчиками

Владимир Джабаров (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Сообщение американского агентства Associated Press (АР) о распространении фейков о COVID-19 разведчиками из России «высосано из пальца» и представляет собой попытку заполнить информационное пространство накануне выборов президента США. Об этом заявил РБК первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что у разведчиков есть дела поинтереснее, чем заниматься подобной ерундой. Понятно, что это из серии «вмешательство Кремля в выборы в США». Это настолько избитая тема, что просто раздражает, не хочется даже обращать внимания на подобные глупости», — добавил он.

Джабаров предположил, что после выборов президента США в ноябре американские СМИ «немного успокоятся».

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК отметил, что США и другие западные страны постоянно начинают подозревать и обвинять Россию, если в информационном пространстве происходит что-то непонятное. Он подчеркнул, что американское общество сейчас находится в серьезном кризисе.