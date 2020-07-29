Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 13:26
Ethereum 2.0 уже близко. Дневник трейдера #28 Крипто, 15:28 Нурмагомедов заявил о планах провести бой с экс-чемпионом мира Сен-Пьером Спорт, 15:28 БелТА назвала имена задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» Общество, 15:24 Сенаторы оценили данные о создании фейков о COVID в США разведчиками Политика, 15:19 В Белоруссии сообщили о 200 заброшенных в страну «боевиках» Политика, 15:14 Путин заявил о необходимости абсолютной уверенности в вакцине от COVID-19 Общество, 15:14 Адвокат Ефремова опроверг информацию о признании артистом вины в ДТП Общество, 15:11 Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде Общество, 15:08 В «Химках» произошла смена генерального директора Спорт, 15:06 Как безопасно повысить мобильность сотрудников Pro, 15:03 Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами Политика, 15:02 Сам себе преподаватель: как выбрать платформу для создания онлайн-курсов Экономика образования, 15:00  Собянин назвал Путину сроки запрета массовых мероприятий в Москве Общество, 14:50 Мурашко связал рост заболевших в регионах с игнорированием мер по COVID Общество, 14:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сенаторы оценили данные о создании фейков о COVID в США разведчиками

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Сообщение американского агентства Associated Press (АР) о распространении фейков о COVID-19 разведчиками из России «высосано из пальца» и представляет собой попытку заполнить информационное пространство накануне выборов президента США. Об этом заявил РБК первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что у разведчиков есть дела поинтереснее, чем заниматься подобной ерундой. Понятно, что это из серии «вмешательство Кремля в выборы в США». Это настолько избитая тема, что просто раздражает, не хочется даже обращать внимания на подобные глупости», — добавил он.

Джабаров предположил, что после выборов президента США в ноябре американские СМИ «немного успокоятся».

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК отметил, что США и другие западные страны постоянно начинают подозревать и обвинять Россию, если в информационном пространстве происходит что-то непонятное. Он подчеркнул, что американское общество сейчас находится в серьезном кризисе.

Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID
Политика
Дмитрий Песков

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с РБК отметил, что «безо всякой разведки понятно, что в США все плохо с коронавирусом». «Достаточно посмотреть канал CNN», — сказал он РБК.

Ранее АР со ссылкой на два источника во властных структурах США писало, что двое россиян, занимавших в российской разведке высокие должности, распространяют фейки о COVID-19, ориентированные на американскую аудиторию, накануне выборов.

В Кремле назвали «навязчивой фобией» подобные сообщения американских СМИ и подчеркнули, что Россия переживает пандемию «не без проблем», но проходит этот период лучше «многих других стран».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Совет Федерации, фейк, разведчики, коронавирус, новости
Материалы по теме
Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID
Политика
AP сообщило о распространении фейков о COVID разведчиками из России
Политика
Читайте на РБК Pro
Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans
«Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников
Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок
Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter