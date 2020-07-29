Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 13:26
Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 13:34 S7 возобновит полеты в Турцию с 10 августа Общество, 13:29 Что надо знать об авторских правах на продукт труда удаленных работников Pro, 13:21 Промоутер Гран-при России объявил о проведении в Сочи гонки «Формулы-2» Спорт, 13:14 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля Общество, 13:09 Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID Политика, 13:08 На «Острове фортов» в Кронштадте открыли Аллею героев российского флота Партнерский материал, 13:05 Собянин пообещал «повернуть набережные лицом к людям» Недвижимость, 13:00 Курс биткоина поднялся выше $11 000. 6 прогнозов на цену криптовалюты Крипто, 12:54 Семь лет санкций против России. Главное Политика, 12:53 СМИ сообщили о задержании в Белоруссии 32 боевиков иностранной ЧВК Политика, 12:51 10 способов носить белую футболку. Советы стилиста Стиль, 12:44 «Зенит» расстался с капитаном команды Спорт, 12:43 В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян Общество, 12:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Сообщения американских СМИ о том, что бывшие сотрудники российской разведки распространяют фейки о коронавирусе, являются «навязчивой фобией», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что Россия переживает эпидемию COVID-19 «не без проблем», однако она проходит этот период лучше «многих других стран». Так, СМИ отмечают «немалые проблемы» из-за распространения коронавируса в самих США.

«Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия», — сказал Песков.

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее 29 июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщило, что двое экс-сотрудников российской разведки, занимавших высокие посты, распространяют ложные сведения о коронавирусе.

По данным собеседников AP, фейки публикуются на трех англоязычных сайтах. В период между концом мая и началом июля на них появилось около 150 статей, касающихся реакции на пандемию — в них либо поддерживали Россию, либо очерняли Соединенные Штаты.

Материал дополняется

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, фейковые новости
Материалы по теме
В ВОЗ заявили об отсутствии претензий к статистике стран по коронавирусу
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter