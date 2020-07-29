Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Сообщения американских СМИ о том, что бывшие сотрудники российской разведки распространяют фейки о коронавирусе, являются «навязчивой фобией», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что Россия переживает эпидемию COVID-19 «не без проблем», однако она проходит этот период лучше «многих других стран». Так, СМИ отмечают «немалые проблемы» из-за распространения коронавируса в самих США.

«Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия», — сказал Песков.

Ранее 29 июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщило, что двое экс-сотрудников российской разведки, занимавших высокие посты, распространяют ложные сведения о коронавирусе.