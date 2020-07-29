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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили 671 случай заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве зафиксировали 671 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

В России за сутки выявлено 5474 новых случая заражения COVID-19, 8116 человек выздоровели.

В Москве от COVID-19 вылечились еще 625 пациентов
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице 625 пациентов вылечились от коронавируса за последние сутки. Она также добавила, что количество вылечившихся от инфекции увеличилось до 176 437. Умерли за сутки в столице 13 человек.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в столице «позитивно стабильная», и карантин в сентябре вводить не планируется.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, пандемия, Москва
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В Москве от COVID-19 вылечились еще 625 пациентов
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