В Москве за сутки выявили 671 случай заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве зафиксировали 671 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

В России за сутки выявлено 5474 новых случая заражения COVID-19, 8116 человек выздоровели.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице 625 пациентов вылечились от коронавируса за последние сутки. Она также добавила, что количество вылечившихся от инфекции увеличилось до 176 437. Умерли за сутки в столице 13 человек.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в столице «позитивно стабильная», и карантин в сентябре вводить не планируется.