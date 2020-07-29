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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от COVID-19 вылечились еще 625 пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 625 человек вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщила пресс-служба мэра.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437», — сообщила она.

В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По данным столичного оперативного штаба на 28 июля, всего в Москве выявлено около 239,3 тыс. случаев заражения COVID-19, 4 421 человек умер. Позднее оперштаб сообщил, что от коронавируса в столице скончались еще 13 человек.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об ослаблении эпидемии коронавирусной инфекции в Москве. Он также отметил, что у населения формируется популяционный иммунитет.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, мэрия, Анастасия Ракова, Москва
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