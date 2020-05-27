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Куйвашев осудил присутствовавших на мероприятии без масок чиновников

Фото: evgenykuyvashev / Instagram
Фото: evgenykuyvashev / Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и других чиновников, которые на фотографии с мероприятия были без медицинских масок. Об этом он написал в Instagram, опубликовав соответствующий снимок.

«Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе», — отметил Куйвашев. Он также поинтересовался, как власти могут требовать соблюдать масочный режим от населения, если сами не придерживаются дистанции и не носят маски.

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Порталу E1 в администрации города заявили, что чиновники сняли маски только для фотографии. «Маски были сняты на секунду для памятной фотографии», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что строительная площадка, на которой проходило фотографирование, не является общественным местом.

Обязательный масочный режим в регионе ввели с 1 мая. 22 мая Куйвашев заявил, что решил продлить все ограничительные меры до 1 июня.

По последним данным оперштаба, в Свердловской области выявлено 4425 случаев коронавируса, 1700 человек выздоровели. За весь период от коронавиурса умер 21 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Екатеринбург, Свердловская область, чиновники, маски
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