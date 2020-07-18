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В Екатеринбурге начали проверку из-за вечеринки у здания правительства

Фото: bizman1 / VK
Фото: bizman1 / VK

Полицейские в Екатеринбурге проводят проверку и устанавливают организаторов вечеринки, которая прошла в центре города. Об этом заявил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

По словам Горелых, в связи с массовой так называемой «тусовкой» с музыкой и светомузыкой полиция проводит проверку и устанавливает организаторов уличной вечеринки. «Органы уже возбудили административное делопроизводство по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории)», — добавил он.

Ранее местное издание e1.ru сообщило, что в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади рядом с со зданием правительства области жители города устроили массовую вечеринку. На раскладном столике организаторы поставили ноутбук и колонки, а также светомузыку.

Полиция начала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска
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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие указа об ограничительных мерах в регионе, введенных в связи с пандемией коронавируса, до 20 июля. При этом он оставил послабления, которые были объявлены ранее. Так, в области разрешено проводить официальные, а также массовые спортивные мероприятия на стадионах открытого типа. Однако пространство не должно быть заполнено зрителями больше, чем 10% от вместимости спортивного объекта. Также в регионе открыты для индивидуальных занятий фитнес-центры, солярии, массажные салоны и кабинеты косметологов, а также открылись летние веранды.

Теги: Екатерингбург, МВД России, вечеринка, новости
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