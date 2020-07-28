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Краснодарский краевой суд отчислил из штата судью Хахалеву

Здание Краснодарского краевого суда
Здание Краснодарского краевого суда (Фото: kraevoi.krd.sudrf.ru)

Краснодарский краевой суд отчислил из своего штата экс-судью Елену Хахалеву, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.

Ранее высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи из-за прогулов. Как подсчитали в ВККС, она отсутствовала на работе 128 дней.

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По словам адвоката Хахалевой, она согласовывала свое отсутствие на работе с председателем суда Александром Черновым, а в Москву ездила для обсуждения судебной практики в вышестоящей инстанции. Однако комиссия выяснила, что за 2017–2018 годы она участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей всего пять раз.

Кроме того, члены комиссии узнали, что Хахалева ездила в Абхазию. С ее стороны это рассматривается как грубый проступок, поскольку поездка за рубеж в ее статусе является нарушением законодательства о защите государственной тайны.

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Работу судьи начали проверять после заявления адвоката Сергея Жорина о том, что при доходе в 2,6 млн руб. за 2016 год свадьба дочери Хахалевой обошлась в $2 млн. В ответ бывшая судья назвала представленную сумму завышенной, а также сообщила, что мероприятие организовывал ее супруг. Приглашение на праздник российских звезд Валерия Меладзе и Сосо Павлиашвили тот объяснил давней дружбой с артистами, а выступление Николая Баскова — подарком знакомых.

Весной 2020 года Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину. В нем она пожаловалась на травлю в СМИ и информационную атаку со стороны некой бизнес-структуры. Она также отметила, что причиной травли стали «неудобные» приговоры бизнес-элите.

Теги: судья Хахалева, обвинение, Краснодарский краевой суд, новости
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