Краснодарский краевой суд отчислил из штата судью Хахалеву

Здание Краснодарского краевого суда (Фото: kraevoi.krd.sudrf.ru)

Краснодарский краевой суд отчислил из своего штата экс-судью Елену Хахалеву, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.

Ранее высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи из-за прогулов. Как подсчитали в ВККС, она отсутствовала на работе 128 дней.

По словам адвоката Хахалевой, она согласовывала свое отсутствие на работе с председателем суда Александром Черновым, а в Москву ездила для обсуждения судебной практики в вышестоящей инстанции. Однако комиссия выяснила, что за 2017–2018 годы она участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей всего пять раз.

Кроме того, члены комиссии узнали, что Хахалева ездила в Абхазию. С ее стороны это рассматривается как грубый проступок, поскольку поездка за рубеж в ее статусе является нарушением законодательства о защите государственной тайны.