Краснодарский краевой суд отчислил из штата судью Хахалеву
Краснодарский краевой суд отчислил из своего штата экс-судью Елену Хахалеву, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.
Ранее высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи из-за прогулов. Как подсчитали в ВККС, она отсутствовала на работе 128 дней.
Кроме того, члены комиссии узнали, что Хахалева ездила в Абхазию. С ее стороны это рассматривается как грубый проступок, поскольку поездка за рубеж в ее статусе является нарушением законодательства о защите государственной тайны.