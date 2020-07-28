Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу

Леонид Кучма (Фото: Сергей Харченко / ZUMA Wire / ТАСС)

Экс-президент Украины Леонид Кучма внес важный вклад в развитие минских договоренностей, его участие в переговорах помогало избежать обострения напряженности на Донбассе и сдержать сторонников боевых действий в Киеве. Об этом заявил полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, передает корреспондент РБК.

«Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его (Кучмы) непосредственном участии», — отметил Грызлов. Он напомнил, что именно подпись экс-президента стояла под минскими соглашениями от имени Украины.

«Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров», — считает грызлов. По его словам, «политический опыт» и «личный авторитет» бывшего президента сдерживали «партию войны» в украинском правительстве и в ряде случаев помогли «избежать эскалации обстановки в Донбассе».

Грызлов добавил, что во время своей работы в ТКГ Кучма сделал многое для того, чтобы Украина выполняла свои обязательства по минским соглашениям.