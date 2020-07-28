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Политический кризис на Украине ,  
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Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу

Леонид Кучма
Леонид Кучма (Фото: Сергей Харченко / ZUMA Wire / ТАСС)

Экс-президент Украины Леонид Кучма внес важный вклад в развитие минских договоренностей, его участие в переговорах помогало избежать обострения напряженности на Донбассе и сдержать сторонников боевых действий в Киеве. Об этом заявил полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, передает корреспондент РБК.

«Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его (Кучмы) непосредственном участии», — отметил Грызлов. Он напомнил, что именно подпись экс-президента стояла под минскими соглашениями от имени Украины.

Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия
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Фото: Max Black / AP

«Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров», — считает грызлов. По его словам, «политический опыт» и «личный авторитет» бывшего президента сдерживали «партию войны» в украинском правительстве и в ряде случаев помогли «избежать эскалации обстановки в Донбассе».

Грызлов добавил, что во время своей работы в ТКГ Кучма сделал многое для того, чтобы Украина выполняла свои обязательства по минским соглашениям.

Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу
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Леонид Кучма

28 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кучма покидает Контактную группу. Предпоследние переговоры группы прошли в мае, тогда украинская делегация приехала под руководством Кучмы, но в обновленном составе. Сам экс-президент не участвовал в переговорном процессе, самоустранившись под предлогом карантина из-за коронавируса. Один из участников переговоров говорил РБК, что Кучма мог бы подключиться к переговорам по видеосвязи, однако не сделал этого.

На последнем заседании ТКНГ стороны заключили бессрочное перемирие, подкрепленное пакетом специальных мер, оно вступило в силу ночью 27 июля. Уже утром этого же дня ДНР и Украина обвинили друг друга в срыве договоренностей.

Теги: Леонид Кучма, Борис Грызлов, Украина, Донбасс
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