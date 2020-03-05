Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 12:28
Жителя Ленобласти заподозрили в попытке сжечь жену Общество, 12:45 Суд оштрафовал ФБК по закону об «иностранных агентах» на 500 тыс. руб. Политика, 12:25 Власти Великобритании предостерегли от использования криптобиржи BitMEX Крипто, 12:23 Турецкая делегация во главе с Эрдоганом вылетела в Москву Политика, 12:15 Как небольшой ИТ-компании выиграть у гигантов конкуренцию за лучшие кадры Pro, 12:04 Видео дня: мини-фильм Хармони Корина для Gucci Стиль, 11:51 Хоккеист «Колорадо» Наместников забросил шайбу во втором матче подряд Спорт, 11:49 Рада рассмотрит вопрос о недоверии генпрокурору Украины Политика, 11:42 Какие технологии помогут прокормить 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 11:38 Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств Общество, 11:32 В России выявили новый случай заражения коронавирусом Общество, 11:26 МСП Банк профинансировал франшизу ГК ПИК в Ярославле Пресс-релиз, 11:24 В России за утро «заминировали» три самолета Общество, 11:19 Зачем затрагивать в рекламе сложные темы и как сделать это правильно Pro, 11:16 
Политика ,  
0 

Суд оштрафовал ФБК по закону об «иностранных агентах» на 500 тыс. руб.

Иван Жданов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 500 тыс. руб. за нарушение закона об «иностранных агентах», сообщил РБК директор ФБК Иван Жданов.

Жданов пояснил, что суд вынес такое решение из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» в Instagram ФБК. «Мы не согласны с этим решением по процессуальным основаниям, потому что Роскомнадзор составил протокол и приобщил доказательства вне контрольных процедур. Этот штраф мы будем обжаловать», — сказал он.

В Симоновском районном суде также подтвердили РБК соответствующее решение.

Минюст решил оставить ФБК в списке иностранных агентов
Общество

В октябре 2019 года Минюст включил Фонд по борьбе с коррупцией в список иностранных агентов. Основанием для этого называлось финансирование политической деятельности из-за рубежа. В ФБК подтвердили, что на счета организации приходили переводы из Испании от Роберто Фабио Монда Карденаса и компании Star-Doors.com из США. Жданов заявлял, что испанский платеж поступил уже на заблокированный счет ФБК, в связи с чем организация не могла их вернуть. В Star-Doors.com пояснили, что деньги перечислял владелец компании как частное лицо, который является гражданином России.

Не согласившись с решением Минюста, представители ФБК попытались его оспорить. Однако первая инстанция, Замоскворецкий суд, и позднее Мосгорсуд сохранили в силе решение ведомства.

Теги: ФБК, суд, штраф, «иностранный агент», новости РБК
Материалы по теме
Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»
Общество
Директор ФБК подал жалобу в ЕСПЧ из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Политика
Минюст решил оставить ФБК в списке иностранных агентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter