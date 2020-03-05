Суд оштрафовал ФБК по закону об «иностранных агентах» на 500 тыс. руб.

Иван Жданов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 500 тыс. руб. за нарушение закона об «иностранных агентах», сообщил РБК директор ФБК Иван Жданов.

Жданов пояснил, что суд вынес такое решение из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» в Instagram ФБК. «Мы не согласны с этим решением по процессуальным основаниям, потому что Роскомнадзор составил протокол и приобщил доказательства вне контрольных процедур. Этот штраф мы будем обжаловать», — сказал он.

В Симоновском районном суде также подтвердили РБК соответствующее решение.

В октябре 2019 года Минюст включил Фонд по борьбе с коррупцией в список иностранных агентов. Основанием для этого называлось финансирование политической деятельности из-за рубежа. В ФБК подтвердили, что на счета организации приходили переводы из Испании от Роберто Фабио Монда Карденаса и компании Star-Doors.com из США. Жданов заявлял, что испанский платеж поступил уже на заблокированный счет ФБК, в связи с чем организация не могла их вернуть. В Star-Doors.com пояснили, что деньги перечислял владелец компании как частное лицо, который является гражданином России.