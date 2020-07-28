Лукашенко показали учебный разгон демонстрации водометами

Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил учения войск национальной безопасности, на которых ему показали разгон толпы с флагами с помощью водометов. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Беларусь 1».

«Тактическое специальное задание — действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий», — говорится в сопроводительном тексте к ролику.

В сюжете также показан разговор Александра Лукашенко с командиром белорусского ОМОН Дмитрием Балабой. Президент приказал ему моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов: он видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которых граждане били силовиков ногами. Лукашенко подчеркнул, что такого ни в коем случае допускать нельзя.

«А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — сказал глава государства.