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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Испании заявили о контроле над COVID-19 после роста заболеваемости

Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Ситуация с коронавирусом в Испании находится под контролем, сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает Reuters.

В министерстве подчеркнули, что больницы успешно справляются с ростом числа инфекций, а более половины новых случаев заболевания протекают бессимптомно.

Как сообщает El Pais, в июле число новых случаев COVID-19 возросло в среднем по Испании, заболеваемость продолжает расти по меньшей мере в 30 из 52 провинций. 24 июля газета писала, что в Каталонии, по данным местных властей, за последнюю неделю было от 40 до 50 госпитализаций пациентов с коронавирусом ежедневно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последнюю неделю в Испании в сутки фиксировали от 1,4 до 2 тыс. новых случаев коронавируса, а 20 июля в стране было выявлено 4,6 тыс. заразившихся. При этом в июне, после спада эпидемии, число новых случаев не превышало 500 в сутки.

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Из-за новых вспышек Великобритания ввела обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает из Испании. Кроме того, гражданам страны рекомендовали по возможности воздержаться от поездок в Испанию. Также избегать поездок в Каталонию до улучшения ситуации посоветовал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Теги: Испания, коронавирус, пандемия
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