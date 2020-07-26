Власти Испании заявили о контроле над COVID-19 после роста заболеваемости

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Ситуация с коронавирусом в Испании находится под контролем, сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает Reuters.

В министерстве подчеркнули, что больницы успешно справляются с ростом числа инфекций, а более половины новых случаев заболевания протекают бессимптомно.

Как сообщает El Pais, в июле число новых случаев COVID-19 возросло в среднем по Испании, заболеваемость продолжает расти по меньшей мере в 30 из 52 провинций. 24 июля газета писала, что в Каталонии, по данным местных властей, за последнюю неделю было от 40 до 50 госпитализаций пациентов с коронавирусом ежедневно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последнюю неделю в Испании в сутки фиксировали от 1,4 до 2 тыс. новых случаев коронавируса, а 20 июля в стране было выявлено 4,6 тыс. заразившихся. При этом в июне, после спада эпидемии, число новых случаев не превышало 500 в сутки.