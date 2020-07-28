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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпромторге исключили дефицит средств защиты при второй волне COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В случае второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в России не будет нехватки средств индивидуальной защиты. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Я полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет никаких проблем со средствами индивидуальной защиты населения», — сообщил замминистра. Он рассказал, что в стране создан резерв медицинских масок, костюмов для врачей, перчаток, антисептиков и других средств защиты.

Евтухов отдельно отметил, что отечественные производства готовы нарастить объем выпуска масок в случае необходимости. При этом, по данным Минпромторга, спрос и цены на медицинские маски в стране снизились.

Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики
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Фото: Росатом / Global Look Press

По данным агентства маркетинговых исследований Wanta Group, в июле доля россиян, надевающих маски и перчатки в городах-миллионниках, снизилась. При посещении магазинов их носит 81% покупателей (86% в июне), в салонах красоты — 53% клиентов (60% в июне), в парках — 14% (18% в июне). При этом чаще других средства индивидуальной защиты в общественных местах носят москвичи.

Как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин 23 июля, второй волны эпидемии коронавирусной инфекции не будет, если жители будут придерживаться правил Роспотребнадзора.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, средства индивидуальной защиты, Минпромторг
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