Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики

Более 20 российских производителей изъявили желание экспортировать медицинские маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

По данным ведомства, в общей сложности компании готовы поставлять за рубеж около 200 млн медицинских масок в месяц. В Минпромторге отметили, что производители уже получают запросы на поставку товара.

В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию, Филиппины, Иран, Грузию, в страны СНГ и другие государства.

В Минпромторге отметили, что ведомство намерено содействовать производителям в получении сертификатов, необходимых для выхода на новые рынки. Кроме того, ведомство совместно с Российским экспортным центром прорабатывают вопрос о получении на продукцию сертификатов свободной продажи.