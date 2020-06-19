Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
Банки оценили траты москвичей в ресторанах после открытия летних веранд Финансы, 06:00 Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества Экономика, 05:57 СМИ сообщили об отставке замгоссекретаря из-за реакции Трампа на протесты Политика, 05:25 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 05:21 СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО Бизнес, 05:00 Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики Общество, 04:49 Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста Общество, 04:12 Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах президента США Политика, 03:57 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 03:23 «Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании Спорт, 03:01 В Петербурге погиб крановщик при обрушении строительного крана Общество, 02:45 В Роспотребнадзоре обвинили руководство «Юнармии» в нарушении закона Общество, 02:33 Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром Экономика, 02:13 Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ Общество, 01:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики

Более 20 российских производителей изъявили желание экспортировать медицинские маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

По данным ведомства, в общей сложности компании готовы поставлять за рубеж около 200 млн медицинских масок в месяц. В Минпромторге отметили, что производители уже получают запросы на поставку товара.

В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию, Филиппины, Иран, Грузию, в страны СНГ и другие государства.

Власти решили экспортировать медицинские маски только в страны ЕАЭС
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Минпромторге отметили, что ведомство намерено содействовать производителям в получении сертификатов, необходимых для выхода на новые рынки. Кроме того, ведомство совместно с Российским экспортным центром прорабатывают вопрос о получении на продукцию сертификатов свободной продажи.

До пандемии коронавируса предприятия России ежедневно выпускали порядка 40 тыс. литров антисептиков. На сегодняшний день объем производства за сутки составляет 380 тыс. литров, отметили в ведомстве.

В начале мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на складах в Москве остается 15,5 млн медицинских масок. Всего в России ежесуточно производится более 8 млн масок, отмечал  министр. Тогда Мантуров также сообщил, что по линии Минпромторга изделия закупаются за рубежом. По его словам, из Китая по контрактам ежедневно поступает еще 4-5 млн масок.

Теги: медицинские маски, Минпромторг России
Материалы по теме
Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах
Общество
Власти заявили о ликвидации дефицита медицинских масок в России
Политика
Мантуров оценил запасы масок на складах в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter