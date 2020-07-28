Патриарх Кирилл назвал Крещение Руси революцией

Патриарх Кирилл (Фото: Андрей Русов / пресс-служба Министерства обороны РФ / АГН «Москва»)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Крещение Руси было революционным событием и по последствиям с ним не сравнима ни одна из революций в русской истории, сообщает «Интерфакс».

«По последствиям его нельзя сравнить ни с какой последующей революцией, потому что Крещение радикально изменило жизнь народа, его культуру, систему его ценностей», — заявил патриарх.

Он также подчеркнул, что Крещение Руси — событие, которое до сих пор не потеряло своего смысла и своей силы.

Московские храмы Русской православной церкви открыты для прихожан с 6 июня. Из-за пандемии коронавируса с апреля в столице действовал запрет на допуск граждан на территорию храмов и других культовых сооружений. Кроме того, патриарх установил наказание за нарушение священнослужителями правил, направленных на противодействие распространению коронавируса.