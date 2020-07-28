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В МИДе объяснили необходимость С-400 на арктических островах

Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф»
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» (Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости)

Размещение российских зенитных ракетных систем С-400 в Арктике является логичным с точки зрения обороны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов, передает «РИА Новости».

«Это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны», — сообщил Корчунов. Он отметил, что С-400 имеет оборонное предназначение, поэтому ее размещение в Арктике не должно вызывать беспокойство, если другие государства не вынашивают «агрессивных намерений» в отношении района дислокации ЗРК.

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Зенитные ракетные комплексы С-400 &quot;Триумф&quot;

Ранее, в июне, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил внимание на расширение влияния России, а Арктике и, в частности, развертывание там военных баз с комплексами С-400.

Полк противовоздушной обороны Северного флота, оснащенный ЗРК С-400, заступил на боевое дежурство на островах Новая Земля в сентябре 2019 года.

До этого полк полностью перевооружили с комплекса «Триумф» на новые ЗРК, что позволило существенно расширить зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

Теги: С-400, Арктика, МИД
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