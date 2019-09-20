Политика , 20 сен, 12:50
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Оснащенный С-400 полк вступил на боевое дежурство на Новой Земле
Полк противовоздушной обороны Северного флота на Новой Земле, оснащенный комплексами С-400, вступил на боевое дежурство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.
16 сентября в Минобороны сообщили, что зенитный ракетный полк Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружили на новую систему ПВО С-400 «Триумф». В ведомстве отмечали, это позволит существенно увеличить зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения на расстоянии большой и средней дальности. Комплексы приняты на вооружение в 2007 году.