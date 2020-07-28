В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

Рост реальных пенсий в России обеспечат до 2024 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом от № 350-ФЗ, сказали в ведомстве. Согласно документу, в 2021-2024 годах пенсии будут проиндексированы выше уровня ожидаемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии вырастут на 6,3%, с начала 2022-го — на 5,9%, с 2023-го на 5,6%, с 2024-го — на 5,5%.

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