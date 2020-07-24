СМИ узнали об идее ввести в России пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельного накопления на дополнительную пенсию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.

Авторы инициативы утверждают, что пенсионный налоговый вычет послужить для граждан мощным стимулом для добровольного накопления средств на будущее. Пока же мотивация для населения недостаточна. В письме указывается, что сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. руб. в год (15,6 тыс. руб.). Он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение.

В письме указывается, что размер этого вычета не индексировался более 10 лет, а «медицина и образование «выбирают» практически всю долю по налоговому вычету. При этом низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным», говорится в обращении.

Для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тыс. руб. (или, как вариант, до 6% от зарплаты) — по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) первого типа. В таком случае граждане смогут ежегодно возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тыс. руб., отмечает издание.

По данным издания, документ был подготовлен по итогам совещания под председательством зампреда Центробанка Владимира Чистюхина и направлен регулятору 23 июля.

«Фактически социальная льгота для широких слоев населения в четыре раза меньше инвестиционной льготы для узкой прослойки обеспеченных россиян. Мировая практика показывает обратное», — заявил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, комментируя данную инициативу.

По его словам, в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соотношение современной стоимости льгот и современной стоимости пенсионных взносов составляет 25–50%, а в России — менее 10%.

Замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская считает, что рынок НПО может оттянуть инвесторов с рынка ИИС, если инициатива будет реализована. Синявская сочла данную иницитиву благой.

«Но я не верю в бум добровольных пенсионных накоплений в нынешних условиях. Очевидно, что реальные доходы в ближайшие годы расти не будут», — отметила Синявская.

В пресс-службе Минфина России, комментируя инициативу, сообщили «Известиям», что ведомство не принимало участия в обсуждении предложений по развитию НПО.

В Центробанке подтвердили факт получения предложения НПФ и их СРО по дополнительному налоговому стимулированию негосударственного пенсионного обеспечения.