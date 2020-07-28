Общество , 28 июл, 05:25
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Четыре человека погибли из-за циклона «Ханна» в Мексике
Четыре человека погибли в результате циклон «Ханна» на севере Мексики. Об этом сообщает газета El País.
Не менее шести человек пропали без вести. Первый ураган этого года на побережье Атлантического океана привел к сильным наводнениям в трех штатах — Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон.
В городе Рейноса проливные дожди, вызванные циклоном, затопили детскую больницу. Стихия обрушилась на штат Тамаулипас в разгар коронавируса.
Из-за дождей нарушено электро- и водоснабжение. Не менее 80 человек пришлось покинуть свои дома.
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