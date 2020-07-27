Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Американский лидер поручил в дополнение к усилиям по реагированию на местном уровне оказать федеральную помощь.

Накануне Национальный центр по предупреждению об ураганах США сообщил, что ураган «Ханна» со скоростью движения ветра до 15 км/ч достиг побережья Техаса. По данным центра, ураган начался в районе барьерного острова Падре-Айленд в 115 км от города Корпус-Кристи около 17:00 по местному времени (1:00 мск). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Губернатор Техаса Грег Эббот призвал жителей штата прислушаться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность в отношении суровой погоды, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

В текущем году ураган начался раньше положенных сроков. Обычно первые ураганы в Атлантике происходят в августе.