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Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

Первый в Атлантике в этом сезоне ураган «Ханна» достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час. Об этом сообщает в Twitter Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

Ураган начался около 17:00 по местному времени (1:00 мск) в районе барьерного острова Падре-Айленд, в 115 км от города Корпус-Кристи. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«В течение выходных техасцы должны прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность в отношении суровой погоды, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким», — сказал губернатор Техаса Грег Эббот в эфире телеканала NBC 5.

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CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.

Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк рассказала об отношении президента страны Дональда Трампа к последствиям урагана в Пуэрто-Рико, чья территория находится под управлением Соединенных Штатов. Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико осенью 2017 года, в результате погибли более 60 человек.

Ликвидация последствий и помощь пострадавшим жителям стали предметом спора Трампа и местных властей. По словам Дюк, глава государства предлагал продать Пуэрто-Рико.

Теги: ураган, США
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