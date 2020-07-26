Первый в Атлантике в этом сезоне ураган «Ханна» достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час. Об этом сообщает в Twitter Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

Ураган начался около 17:00 по местному времени (1:00 мск) в районе барьерного острова Падре-Айленд, в 115 км от города Корпус-Кристи. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«В течение выходных техасцы должны прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность в отношении суровой погоды, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким», — сказал губернатор Техаса Грег Эббот в эфире телеканала NBC 5.

CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.