Общество , 27 июл, 13:17
0
Последствия урагана «Ханна» в США. Фоторепортаж
Ураган «Ханна» в воскресенье, 26 июля, обрушился на Техас. Электричества лишились почти 300 тыс. домовладений. Несмотря на то что ураган ослаб до тропического шторма, из-за мощных ливней несколько городов на юге штата находятся под угрозой затопления. Пострадали от стихии и пограничные с США районы Мексики. Последствия урагана — в фоторепортаже РБК
Город Корпус-Кристи, Техас
Пограничный с США мексиканский штат Коауила
Авария на участке трассы 77 недалеко от города Сарита, Техас
Чарли и Шэрон Печче у своего разрушенного дома в рыбацком городке Порт-Мэнсфилд, Техас
Город Корпус-Кристи, Техас
Город Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика
Город Аподака, Мексика
Город Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика
Город Монтеррей, Мексика
Несмотря на то что ураган ослабел до тропического шторма, он продолжает двигаться от США к Мексике. Синоптики предупредили, что «Ханна» по-прежнему грозит наводнениями.