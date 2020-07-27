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Последствия урагана «Ханна» в США. Фоторепортаж

Ураган «Ханна» в воскресенье, 26 июля, обрушился на Техас. Электричества лишились почти 300 тыс. домовладений. Несмотря на то что ураган ослаб до тропического шторма, из-за мощных ливней несколько городов на юге штата находятся под угрозой затопления. Пострадали от стихии и пограничные с США районы Мексики. Последствия урагана — в фоторепортаже РБК
Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Город Корпус-Кристи, Техас

Фото: Miguel Sierra / EPA / ТАСС
Фото: Miguel Sierra / EPA / ТАСС

Пограничный с США мексиканский штат Коауила

Фото: Adrees Latif / Reuters
Фото: Adrees Latif / Reuters

Авария на участке трассы 77 недалеко от города Сарита, Техас

Фото: Adrees Latif / Reuters
Фото: Adrees Latif / Reuters

Чарли и Шэрон Печче у своего разрушенного дома в рыбацком городке Порт-Мэнсфилд, Техас

Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Город Корпус-Кристи, Техас

Фото: Daniel Becerril / Reuters
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Город Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Город Аподака, Мексика
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Город Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Город Монтеррей, Мексика
Фото: HOAA / Handout via Reuters
Фото: HOAA / Handout via Reuters
Несмотря на то что ураган ослабел до тропического шторма, он продолжает двигаться от США к Мексике. Синоптики предупредили, что «Ханна» по-прежнему грозит наводнениями.
Теги: мультимедиа, ураган, США
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