Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ракета, выпущенная из системы залпового огня, упала к северу от Багдада около базы «Кэмп-Таджи», которую используют вооруженные силы США. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

Источник телеканала в силах безопасности Ирака сообщил, что пока нет информации о человеческих жертвах или нанесенном материальном ущербе.

Американские объекты в Ираке регулярно подвергаются ракетным обстрелам. В марте две ракеты разорвались недалеко от посольства США в «зеленой зоне» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания.

До этого на территории «Кэмп-Таджи» упали, по меньшей мере, 25 реактивных снарядов из систем залпового огня. Официальный представитель американской военной коалиции полковник Майлз Кэггинс заявлял, что в результате обстрела пострадали пять человек.