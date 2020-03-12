Пентагон подтвердил гибель американских военных в Ираке

При ракетном обстреле американской базы Кэмп Таджи в Ираке погибли три человека. Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой США военной коалиции Майлз Кэггинс в Twitter.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя Генштаба США Уильяма Урбана, двое погибших являются американскими военными, третьей жертвой обстрела стал гражданин Британии.

В тексте приведенного коалицией сообщения указывается, что при обстреле пострадали 12 человек. После атаки силы безопасности Ирака организовали поиски источника обстрела. В итоге в нескольких километрах от Кэмп Таджи была обнаружена 107-мм самоходная установка системы залпового огня.

База Кэмп Таджи, где силы коалиции проходят подготовку по борьбе с терроризмом, была атакована вечером 11 марта. В 19:35 по местному времени (совпадает с московским) 15 снарядов упали на ее территории.

За последний месяц американские военные объекты на территории Ирака несколько раз обстреливались из систем залпового огня. 16 февраля была атакована база в «зеленой зоне» Багдада, недалеко от американского посольства.