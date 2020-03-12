Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 11 мар, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 11 мар, 12:17
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо Бизнес, 02:53 Пентагон подтвердил гибель американских военных в Ираке Политика, 02:53 Конгресс ограничил Трампа в применении силы против Ирана Политика, 02:26 У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус Спорт, 02:01 Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира Спорт, 01:44 В Вашингтоне из-за коронавируса объявили режим ЧС Общество, 01:40 В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны Общество, 01:38 СМИ сообщили о бомбардировке границ Сирии и Ирака неизвестными самолетами Политика, 01:12 Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса Политика, 00:53 Из задымленной шахты в Воркуте вывели всех горняков Общество, 00:41 Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу Политика, 00:14 ISU официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию Спорт, 00:04 Организаторы концертов и шоу введут ограничения из-за указа Собянина Общество, 00:00 Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией Политика, 00:00
Политика ,  
0 

Пентагон подтвердил гибель американских военных в Ираке

При ракетном обстреле американской базы Кэмп Таджи в Ираке погибли три человека. Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой США военной коалиции Майлз Кэггинс в Twitter.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя Генштаба США Уильяма Урбана, двое погибших являются американскими военными, третьей жертвой обстрела стал гражданин Британии.

В тексте приведенного коалицией сообщения указывается, что при обстреле пострадали 12 человек. После атаки силы безопасности Ирака организовали поиски источника обстрела. В итоге в нескольких километрах от Кэмп Таджи была обнаружена 107-мм самоходная установка системы залпового огня.

База Кэмп Таджи, где силы коалиции проходят подготовку по борьбе с терроризмом, была атакована вечером 11 марта. В 19:35 по местному времени (совпадает с московским) 15 снарядов упали на ее территории.

За последний месяц американские военные объекты на территории Ирака несколько раз обстреливались из систем залпового огня. 16 февраля была атакована база в «зеленой зоне» Багдада, недалеко от американского посольства.

За несколько дней до этого неизвестные обстреляли базу K1 на севере Ирака. В обоих случаях никто из военнослужащих не пострадал.

Теги: Ирак, обстрел, США
Материалы по теме
Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Политика
«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
Политика
Военнослужащие США не пострадали при ракетном обстреле базы в Ираке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter