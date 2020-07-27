В Самаре возбудили дело после ранения полицейского при взрыве

Следователи СК по Самарской области возбудили уголовное дело после того, как полицейский был ранен в результате взрыва в одной из квартир. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 27 июля в Самаре был вызван наряд полиции из-за пьяного дебоша в одной из квартир дома на улице Буянова. Прибывшие по вызову полицейские пытались задержать пьяного мужчину. Однако дебошир бросил в подъезд некий предмет, который взорвался.

В результате сотрудник полиции получил неопасные для жизни ранения, его госпитализировали.

По данным Telegram-канала «112», взорвалась граната. Взрывом полицейскому повредило несколько пальцев.