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В Самаре возбудили дело после ранения полицейского при взрыве

Следователи СК по Самарской области возбудили уголовное дело после того, как полицейский был ранен в результате взрыва в одной из квартир. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 27 июля в Самаре был вызван наряд полиции из-за пьяного дебоша в одной из квартир дома на улице Буянова. Прибывшие по вызову полицейские пытались задержать пьяного мужчину. Однако дебошир бросил в подъезд некий предмет, который взорвался.

В результате сотрудник полиции получил неопасные для жизни ранения, его госпитализировали.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным Telegram-канала «112», взорвалась граната. Взрывом полицейскому повредило несколько пальцев.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Напавший на полицейских мужчина был задержан.

Теги: Самара, полицейский, взрыв, дебош
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