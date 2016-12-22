Что изменится в российском законодательстве в ноябре

В ноябре 2018 года в России вступают в силу законы и нормативные акты, которые касаются самых разных сфер жизни. Главные из них — в материале РБК

Госзакупки

С 1 ноября даже небольшие госзакупки будут осуществляться через единый агрегатор торговли «Березка». Речь идет о закупках, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти и находящимися в их ведении федеральными казенными учреждениями (кроме оборонных), на сумму до 400 тыс. руб. Цель создания единого агрегатора торговли — оптимизация государственных расходов на закупку серийных товаров, а также расширение возможностей малых и средних предприятий по предложению своих товаров, работ и услуг государственным заказчикам.

Благоустройство

С 1 ноября в Московской области вводятся штрафы за не скошенный на участке борщевик. Для юридических лиц штраф составит от 150 тыс. до 1 млн руб., для физических лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Борщевик Сосновского — опасное для человека растение. Проникая в естественные экосистемы, способно практически полностью их разрушить.

Культура

Начиная со 2 ноября показ фильмов без прокатного удостоверения на кинофестивалях будет ограничен. Теперь демонстрация картины без прокатного удостоверения на проходящем в России международном кинофестивале с конкурсной программой и жюри, продолжающемся не более десяти дней, допускается в рамках фестиваля лишь дважды.

Прошедший первое чтение в Госдуме законопроект предполагает, что нет необходимости обязательно иметь на кинофестивале жюри и конкурсную программу. Кроме того, поправки увеличивают продолжительность фестиваля до 15 дней, а количество возможных показов — до пяти.

Недвижимость

С 3 ноября меняются формы некоторых документов, используемых при ведении государственного реестра недвижимости, и порядок их заполнения.

Изменения затронут в том числе форму заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), о внесении в ЕГРН отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости.

ПДД

С 11 ноября вступают в силу новые поправки в ПДД. В частности, нововведения запрещают владельцам легковых и грузовых автомобилей передвигаться зимой на летней резине. Также поправки запрещают устанавливать на одну ось автомобиля шины разных характеристик и моделей.

Техническое регулирование

С 17 ноября вступает в силу технический регламент, который устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытия для детских игровых площадках и связанных с ними процессами проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Нововведение не распространяется на игровые площадки, введенные в эксплуатацию до 17 ноября 2018 года.

Финансы

С 20 ноября будет урегулирован порядок валютного контроля за совершением физическими лицами — резидентами Российской Федерации операций, связанных с предоставлением займов нерезидентам, и условиями их возврата.

При предоставлении займов резидентами Российской Федерации нерезидентам первых обяжут предоставлять в банк заключенный между ними договор займа, а также информацию о сроках возвращения денежных средств. При возврате займа и осуществлении процентных платежей по договору займа физическое лицо — резидент также должен проинформировать банк о назначении этого платежа. Цель нововведения — создание механизма контроля за репатриацией денежных средств.

Туризм

С 25 ноября граждане России смогут посещать Республику Суринам на срок до 90 дней без визы.

С 26 ноября россиянам также не нужна виза для посещения Ямайки, Сент-Винсента и Гренадин также на срок до 90 дней.

С 27 ноября виза не потребуется для пребывания на карибском острове Доминика до 90 дней и в Республике Палау до 30 дней.