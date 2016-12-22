ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,48 65,50 EUR Нал. 75,85 74,79 USD Бирж. 65,84 -0,37 EUR Бирж. 75,26 -0,18 USD ЦБ. 65,99 +0,41 EUR ЦБ. 75,32 +0,33 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6489,50 +9,32 IMOEX 2407,53 +1,24% RTSI 1151,96 +1,51% Brent 72,88 -0,03% DJIA 25461,70 +0,76% Nasdaq 7326,66 -0,32%
В Подмосковье впервые выписали штраф за нескошенный борщевик
Лента новостей
В Иркутске грузовик протаранил стену торгового центра 16:16, Общество В Подмосковье впервые выписали штраф за нескошенный борщевик 16:16, Общество Сеть «О’Кей» запустила третью благотворительную акцию «Добрая покупка» 16:13, Партнерский материал При обрушении домов в Марселе погибли два человека 16:07, Общество ЛУКОЙЛ и Eni договорились о перераспределении долей в проектах в Мексике 16:06, Бизнес Когда подорожает Bitcoin: главное — преодолеть отметку $7,4 тыс. 16:00, Крипто Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 15:51, РБК и Мир Госдума одобрила наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги 15:51, Политика Катар выкупил официального поставщика шоколада королевского двора Бельгии 15:48, Бизнес ВТБ объявил о покупке второго за месяц регионального банка 15:43, Финансы Во Франции задержали подозреваемых в подготовке атаки на Макрона 15:43, Политика Могут ли британские пенсионеры позволить себе жилье в центре Лондона 15:41, Недвижимость Журнал The New Times оспорил штраф в 22 млн руб. 15:33, Технологии и медиа Как private banking гарантирует будущее состоятельных людей 15:28, РБК и FW Raiffeisen Суд арестовал общавшегося с «архангельским террористом» подростка 15:25, Общество Суд освободил охранников руководства Чечни от наказания за угрозы 15:23, Общество Эрдоган назвал санкции США против Ирана нарушающими баланс в мире 15:13, Политика Майнинг перестал приносить прибыль: биржа BTCC закрыла свой пул 15:09, Крипто Билл Гейтс показал работающий без воды туалет 15:07, Технологии и медиа Головин получил травму перед последними матчами сборной России в году 14:59, Спорт Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 14:58, РБК и Thomson Reuters Синоптики пообещали москвичам позднее начало зимы 14:54, Общество Порошенко заявил о задержании организатора убийства чиновницы из Херсона 14:47, Общество Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании 14:42, Общество 15 пар удобной и красивой обуви на зиму 14:40, Pink Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 14:32, РБК и Mastercard Кремль признал влияние Москвы на руководство ДНР и ЛНР 14:32, Политика «Роснефть» списала более 130 млрд руб. из-за заморозки цен на бензин 14:26, Бизнес
В Подмосковье впервые выписали штраф за нескошенный борщевик
Общество, 16:16
0
В Подмосковье впервые выписали штраф за нескошенный борщевик

Россельхознадзор впервые выписал штраф за заросший борщевиком земельный участок в Подмосковье, собственником которого оказалась компания «Юниор». Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

В ведомстве отметили, что заросший участок расположен в Солнечногорском районе Московской области.

Мособлдума разрешила штрафовать дачников на 5 тыс. руб. за борщевик
Общество

«В результате проверки управлением установлен факт зарастания сорной (осот полевой, борщевик Сосновского и др.) и древесно-кустарниковой (береза повислая, ива) растительностью на площади 7 га», — говорится в сообщении.

За нарушение законодательства на компанию «Юниор» наложили штраф в размере 400 тыс. руб.

Правительство Московской области приняло решение выписывать штрафы в отношении компаний и частных лиц, на земельных участках которых зафиксировано зарастание борщевиком, в июле текущего года.

С 1 ноября в Подмосковье официально начали выписывать штрафы за не скошенный на участке борщевик. Для юридических лиц штраф составляет от 150 тыс. до 1 млн руб., для физических лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Борщевик Сосновского — опасное для человека растение. Проникая в естественные экосистемы, способно практически полностью их разрушить.

Теги: борщевик , денежный штраф , Россельхознадзор
Главное
Суд освободил охранников руководства Чечни от наказания за угрозы Общество
Материалы по теме
В Подмосковье решили штрафовать за выросший борщевик на 1 млн руб. Общество
Подмосковные власти очистят от борщевика маршруты команд ЧМ-2018 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter