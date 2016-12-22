В Подмосковье впервые выписали штраф за нескошенный борщевик

Россельхознадзор впервые выписал штраф за заросший борщевиком земельный участок в Подмосковье, собственником которого оказалась компания «Юниор». Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

В ведомстве отметили, что заросший участок расположен в Солнечногорском районе Московской области.

«В результате проверки управлением установлен факт зарастания сорной (осот полевой, борщевик Сосновского и др.) и древесно-кустарниковой (береза повислая, ива) растительностью на площади 7 га», — говорится в сообщении.

За нарушение законодательства на компанию «Юниор» наложили штраф в размере 400 тыс. руб.

Правительство Московской области приняло решение выписывать штрафы в отношении компаний и частных лиц, на земельных участках которых зафиксировано зарастание борщевиком, в июле текущего года.

С 1 ноября в Подмосковье официально начали выписывать штрафы за не скошенный на участке борщевик. Для юридических лиц штраф составляет от 150 тыс. до 1 млн руб., для физических лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Борщевик Сосновского — опасное для человека растение. Проникая в естественные экосистемы, способно практически полностью их разрушить.