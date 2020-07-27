После салюта в Североморске госпитализировали морского пехотинца

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Морской пехотинец получил травму головы во время салюта на День Военно-морского флота в Североморске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

По данным пресс-службы, мужчина во время салюта находился в нижней части трибуны на Приморской площади Североморска, откуда зрители наблюдали за парадом и салютом.

В пресс-службе Северного флота РБК уточнили, что сейчас военнослужащий находится в госпитале, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Там также подчеркнули, что обстоятельства, при которых мужчина получил травму, еще предстоит выяснить. «О конкретных причинах можно будет говорить после окончания работы правоохранительных органов», — сообщили РБК в пресс-службе Северного флота.