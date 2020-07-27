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После салюта в Североморске госпитализировали морского пехотинца

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Морской пехотинец получил травму головы во время салюта на День Военно-морского флота в Североморске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

По данным пресс-службы, мужчина во время салюта находился в нижней части трибуны на Приморской площади Североморска, откуда зрители наблюдали за парадом и салютом.

В пресс-службе Северного флота РБК уточнили, что сейчас военнослужащий находится в госпитале, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Там также подчеркнули, что обстоятельства, при которых мужчина получил травму, еще предстоит выяснить. «О конкретных причинах можно будет говорить после окончания работы правоохранительных органов», — сообщили РБК в пресс-службе Северного флота.

По всей России прошли парады ко Дню ВМФ. Фоторепортаж
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День Военно-морского флота (ВМФ) отмечали в России 26 июля. В этот день морские парады состоялись в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Севастополе и Североморске.

Президент России Владимир Путин присутствовал на параде в Санкт-Петербурге и поздравил с праздником служащих ВМФ, ветеранов и граждан России. Всего в параде приняли участие 46 кораблей, в том числе катера и подводные лодки.

Теги: ВМФ России, Северный флот, салют, новости
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