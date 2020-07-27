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В Сочи на фоне турпотока усилили контроль за санитарной обработкой

Сочи
Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Сочи усилился контроль за санитарной обработкой пляжей и в местах общепита, расположенных на набережных, а также за соблюдением масочного режима в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным пресс-службы, в связи с возобновлением курортного сезона гостиницы и санатории города загружены на 90%, что соответствует показателям прошлого года. В Сочи работают специальные мониторинговые группы, которые контролируют санитарную обработку на пляжах и объектах общепита на набережных. «С начала летнего курортного сезона в Сочи побывали свыше 490 тыс. туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тыс. гостей», — сказано в сообщении.

Кроме того, в городе усилили патрулирование городских улиц и мест массового скопления людей. Также за правопорядком и соблюдением масочного режима на предприятиях общепита следят группы казаков и добровольных народных дружин.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Краснодарском крае с 1 июня открылось около 200 здравниц на территории 15 муниципалитетов, в том числе в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре и Новороссийске. Но решение о начале работы руководство санаториев принимает самостоятельно. С 12 июня открылись гостиницы, в которых не больше 50 номеров. С 21 июня в регионе сняли режим карантина для приезжающих.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе было выявлено 7880 случаев заражения, выздоровели 6724 человека, 104 умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Сочи, Краснодарский край
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