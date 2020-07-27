Эксперты назвали разницу зарплат учителей и врачей в Москве и регионах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Учителя и врачи зарабатывают в Москве на 40–50% больше, чем в регионах, показало исследование сервиса «Работа.ру». Его результаты приводит «РИА Новости».

Для учителей самыми выгодными для трудоустройства стали Подмосковье (69 тыс. руб. в месяц), Омск (59 тыс.) и Москва (48 тыс.). Самые низкие ставки для педагогов в Тюмени и Нижнем Новгороде (по 28 тыс.), а также Екатеринбурге (24 тыс.).

Согласно исследованию, самые высокие зарплаты у медработников в Москве. Столичные врачи в среднем зарабатывают 101 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании. Также медики могут рассчитывать на высокую зарплату в Новосибирске (76 тыс. руб.) и Туле (70 тыс. руб.). Самый низкий заработок у врачей в Екатеринбурге — 35 тыс. руб.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении во втором квартале 2020 года. На этот период пришелся основной экономический удар из-за распространения коронавирусной инфекции. Это рекордное падение с 1999 года.

По данным аналитиков «СберДанных», каждому второму работающему в России сократили зарплату в период пандемии. У 20% занятых трудовые доходы упали более чем на 30%. Общий размер фонда оплаты труда также показал рекордное падение за последние 20 лет.