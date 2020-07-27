В Белом доме сочли чрезмерными пособия из-за коронавируса

Белый дом, Вашингтон, США (Фото: Susan Walsh / AP)

В США изменят сумму выплат гражданам для преодоления последствий распространения нового коронавируса. Об этом сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC.

По мнению администрации США и сенаторов от Республиканской партии, в принятых мерах в марте 2020 года по стимулированию экономики страны во время пандемии коронавируса были заложены слишком крупные выплаты гражданам. В связи с этим в обновленном пакете мер будут выплачиваться другие суммы.

Медоуз заявил, что первоначальные выплаты гражданам за соблюдение режима самоизоляции были больше, чем их заработок после возвращения на работу. Поэтому американские власти не намерены продлевать подобные меры.

Так, по его словам, американцы больше не будут получать прибавку в размере $600 к еженедельным пособиям по безработице. По новым правилам гражданам будет выдаваться около 70% от тех денег, которые они зарабатывали до лишения работы из-за последствий пандемии.