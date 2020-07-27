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Общество ,  
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В Белом доме сочли чрезмерными пособия из-за коронавируса

Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США (Фото: Susan Walsh / AP)

В США изменят сумму выплат гражданам для преодоления последствий распространения нового коронавируса. Об этом сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC.

По мнению администрации США и сенаторов от Республиканской партии, в принятых мерах в марте 2020 года по стимулированию экономики страны во время пандемии коронавируса были заложены слишком крупные выплаты гражданам. В связи с этим в обновленном пакете мер будут выплачиваться другие суммы.

Медоуз заявил, что первоначальные выплаты гражданам за соблюдение режима самоизоляции были больше, чем их заработок после возвращения на работу. Поэтому американские власти не намерены продлевать подобные меры.

Так, по его словам, американцы больше не будут получать прибавку в размере $600 к еженедельным пособиям по безработице. По новым правилам гражданам будет выдаваться около 70% от тех денег, которые они зарабатывали до лишения работы из-за последствий пандемии.

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В марте президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующей программе стоимостью $2 трлн. В нее вошли единовременные выплаты в размере $1,2 тыс. тем американцам, чей доход не превышает $75 тыс. в год (предусмотрены и выплаты семьям с детьми, по $500 на каждого ребенка), расширенное страхование от безработицы, финансирование медицины и другие меры.

Однако вскоре американские власти заподозрили, что предусмотренной суммы будет недостаточно. Людей, обратившихся за пособием по безработице, становилось все больше. Так, только с 14 по 28 марта заявления подали около 10 млн человек.

В конце июня Счетная палата США выяснила, что правительство выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса. «По данным главного инспектора Минфина по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 млн платежей на сумму $1,4 млрд было направлено умершим», — сказано в отчете ведомства.

Авторы документа сообщили, что налоговое управление и Минфин «оперативно перешли к выплате 160,4 млн платежей на сумму $269 млрд», но у них появились сложности при доставке выплат некоторым гражданам и дополнительные риски в отношении платежей тем, кто не имел права на получение выплат, — умершим или мошенникам.

Теги: Дональд Трамп, коронавирус, Белый дом
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