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Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коронавирус эффективно убивают хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, а также дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» протестировали эти вещества и выяснили, что такие дезинфекторы быстро и эффективно убивают вирус.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Отмечается, что этиловый и изопропиловый спирты уже в концентрации 30% могут уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфектанты полностью обеззараживают поверхность в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов — в течение нескольких минут.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях в течение 48 часов, с его частицами помогает бороться обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, чем СOVID-19 отличается от обычного гриппа. Он объяснил, что грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. Кроме того, симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.

За последние сутки в России выявлено 5635 новых случаев СOVID-19. Всего число подтвержденных случаев заражения превысило 818,1 тыс. За время пандемии в стране от COVID-19 умерли 13 354 человека. 603 тыс. человек выздоровели.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, пандемия, COVID-19
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