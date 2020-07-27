Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коронавирус эффективно убивают хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, а также дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» протестировали эти вещества и выяснили, что такие дезинфекторы быстро и эффективно убивают вирус.

Отмечается, что этиловый и изопропиловый спирты уже в концентрации 30% могут уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфектанты полностью обеззараживают поверхность в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов — в течение нескольких минут.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях в течение 48 часов, с его частицами помогает бороться обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.