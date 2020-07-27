В Гидрометцентре сообщили о наступлении самой жаркой пятидневки года

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

На континентальной России наступает самый жаркий период года, согласно климатической статистике, — последняя пятидневка июля. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что самый теплый период не приходится на конец июня, время летнего солнцестояния, поскольку атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. «К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — пояснил он.

По словам Вильфанда, самый теплый период в России наступает повсеместно как на европейской, так и на азиатской части страны. Тем не менее для прибрежных городов самый теплый месяц — август, поскольку море отдает очень мало энергии от солнца и слой, который должен прогреться в море, больше.

Синоптик напомнил, что речь идет о статистических данных, а показатели ежедневной температуры из года в год могут отличаться от средней.