В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.

Он напомнил, что в России в начале июля температура превышала климатическую норму на 3,5 градуса. Однако в среду в столичный регион пришел арктический воздух с понижением температуры и обильными осадками.

Синоптик также рассказал, что россиян ожидает продолжительный бархатный сезон на морских курортах. Так, температура воды в морях будет прогреваться до 25–26 градусов до начала октября.