Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка

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Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе университета.

«Этот случай произошел некоторое время назад. Ребенок поступал на наше отделение с разницей в четыре дня, точно установить повторное заражение не удалось», — отметил представитель медицинского университета.

По его словам, после выздоровления от COVID-19 ребенка перевели по месту лечения основного заболевания.

Заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова в разговоре с «Комсомольской правдой», рассказала, что у ребенка имелось тяжелое сопутствующее заболевание, связанное с онкологией крови. Она предположила, что из-за особенностей иммунитета могло произойти повторное заражение — после лечения количество вируса могло снизиться до уровня, который не определялся тестами, а затем вновь начать расти.