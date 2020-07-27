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Пандемия коронавируса ,  
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Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе университета.

«Этот случай произошел некоторое время назад. Ребенок поступал на наше отделение с разницей в четыре дня, точно установить повторное заражение не удалось», — отметил представитель медицинского университета.

По его словам, после выздоровления от COVID-19 ребенка перевели по месту лечения основного заболевания.

Заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова в разговоре с «Комсомольской правдой», рассказала, что у ребенка имелось тяжелое сопутствующее заболевание, связанное с онкологией крови. Она предположила, что из-за особенностей иммунитета могло произойти повторное заражение — после лечения количество вируса могло снизиться до уровня, который не определялся тестами, а затем вновь начать расти.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее в Минздраве России заявили, что повторное заражение COVID-19 случается редко, а причиной этого могут быть особенности иммунной системы конкретного человека.

При этом в конце мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что полностью выздоровевший человек не может второй раз заболеть коронавирусной инфекцией.

Он пояснил, что после перенесенного заболевания человек может стать носителем вируса, что может быть тождественно тому, что он не полностью выздоровел. Поэтому уже зараженный человек может продолжить болеть из-за ослабления организма.

«Возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть», — заключил Гинцбург.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, ребенок, новости
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